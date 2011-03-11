Сообщения о минировании телецентров на Камчатке и Колыме оказались ложными

Сообщения о заложенных взрывных устройствах в телецентрах на Камчатке и Колыме оказались ложными. Сегодня на электронную почту региональных УВД поступили сообщения о "минировании" телецентров.

И в Петропавловске-Камчатском и в Магадане после получения сообщения о заложенной бомбе на место происшествия выехали все оперативные службы. Здание оцепили. Помещения были обследованы кинологами со служебной собакой. Взрывных устройств обнаружено не было.

В настоящее время специалисты ведут работу по установлению злоумышлеников, отправивших ложные сообщения о минировании зданий телецентров.

Ранее сообщалось, что неизвестные через Интернет заминировали здание телевышуи в Амурской области. Взрывное устройство там также не обнаружено.

Это не первые сообщения о заложенных бомбах, переданные через Интернет. Накануне сообщения на электронную почту о заложенных взрывных устройствах получили более десятка вузов по всей стране.