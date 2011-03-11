Водитель-нарушитель получил ранение, пытаясь уехать от милиции

Сегодня вечером в Москве во время задержания водитель-нарушитель получил ранение, пытаясь уехать на своем автомобиле от погони сотрудников правоохранительных органов. Нарушитель госпитализирован.



По информации радиостанции "Коммерсант.ФМ", неизвестный водитель на своем автомобиле заблокировал въезд на АЗС на Нижней Красносельской улице, устроив там драку и стрельбу из пистолета. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, водитель попытался скрыться и направился в сторону Комсомольской площади. По дороге горе-водитель совершил ДТП, задев несколько машин, в том числе и милицейские. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить оружие, чтобы остановить нарушителя, который, как впоследствии оказалось, был в нетрезвом состоянии. Его машину остановили на Комсомольской площади, где он повторно подрался с сотрудниками правопорядка.

Вызванные милицией врачи скорой помощи не смогли справиться с раненым дебоширом, его отправили в больницу под охраной.