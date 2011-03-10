В Калининграде в Балтийской госакадемии ищут взрывное устройство

Руководитель пресс-службы Калининградского УВД Вячеслав Богуцкий сообщил, что в Балтийской Государственной академии (БГА) рыбопромыслового флота ищут взрывное устройство.



По словам Вячеслава Богуцкого, анонимное сообщение о минировании учебного заведения "поступило по электронной почте около 13.00 по московскому времени, сейчас сотрудники милиции и саперы работают во всех пяти корпусах академии".



В настоящее время все курсанты и преподаватели БГА эвакуированы. Пресс-секретарь БГА Анна Каспарова рассказала, что об эвакуации было объявлено по громкой связи, а через 15 минут корпуса учебного заведения покинули почти шесть тысяч человек. По ее словам, главные корпуса академии уже проверены, сейчас идут работы в здании общежития, передает РИА Новости.