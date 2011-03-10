В Подмосковье в Ивантеевке сгорела фабрика, найдены тела пяти человек

В Подмосковье на фабрике имени Рудой в городе Ивантеевка Пушкинского района сегодня рано утром произошел пожар.

При разборке завалов сгоревшей фабрики спасатели МЧС обнаружили тела пяти погибших. По предварительным данным, в результате пожара в Ивантеевке погибли граждане Вьетнама. Экспертам предстоит это доказать. Пожарные боролись с огнем более двух часов.

Причины возгорания на фабрике имени Рудой выясняются.