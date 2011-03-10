В Иванове глыба льда убила женщину

В Иванове в среду, 9 марта, глыба льда упала с крыши жилого дома на улице Калинина и убила пожилую женщину. По данным следствия, пенсионерка вышла из подъезда дома, и в этот момент с крыши на нее упала глыба льда. Женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму и умерла на месте.

Прокуратура Октябрьского района Иваново проводит проверку по данному происшествию. В надзорном ведомстве сообщили, что управляющая компания, в ведении которой находится жилой дом, имеет договор на очистку крыш с подрядной организацией. По предварительным данным, в этом году снег и лед с крыши этого дома не счищался.