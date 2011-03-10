В Красноярске упал строительный кран, погибли два человека, еще один пострадал. Инцидент произошел в четверг в микрорайоне "Покровский" на перекрестке улиц Водяникова и Линейной.



Трагедия произошла во время испытания крана. В результате в 06:30 по мск произошло падение техники на строительный вагончик. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД по Красноярскому краю. Погибли двое рабочих, находившихся в вагончике, передает РИА Новости. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, погибли крановщица, которая находилась в кабине, и один рабочий.