В Пермском крае произошел пожар в жилом доме, погибли два человека
10 марта 2011, 08:39 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]
В Пермском крае произошел пожар в двухквартирном жилом доме. Погибли два человека - хозяин дома и его родственник. Инцидент произошел в деревне Сараши Бардымского района.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Пожар произошел поздно вечером в среду. Жильцы почувствовали запах дыма и услышали характерный треск. Горела соседняя квартира, передает «Интерфакс». Пожарные обнаружили внутри горящего дома тела двух мужчин. Предварительная версия причины пожара - неосторожность погибших при курении в нетрезвом состоянии.