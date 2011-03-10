В Пермском крае произошел пожар в жилом доме, погибли два человека

В Пермском крае произошел пожар в двухквартирном жилом доме. Погибли два человека - хозяин дома и его родственник. Инцидент произошел в деревне Сараши Бардымского района.



Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Пожар произошел поздно вечером в среду. Жильцы почувствовали запах дыма и услышали характерный треск. Горела соседняя квартира, передает «Интерфакс». Пожарные обнаружили внутри горящего дома тела двух мужчин. Предварительная версия причины пожара - неосторожность погибших при курении в нетрезвом состоянии.