В Приморском крае взорвался боевой снаряд. Пострадали два человека. Инцидент произошел во дворе одного из домов в селе Барановка Пограничного района Приморья около 03:00 по мск. По предварительным данным, два взрослых человека пытались разобрать боевой снаряд, передает Интерфакс. Произошел взрыв. Оба в срочном порядке были госпитализированы с осколочными ранениями. Одному из пострадавших взрывом оторвало ноги.