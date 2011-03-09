Крупная авария на Садовом кольце - ранены два сотрудника госавтоинспекции

В правоохранительных органах Москвы сообщили, что в результате крупной аварии на Садовом кольце, где столкнулись несколько машин, тяжелые ранения получили сотрудники госавтоинспекции.



Происшествие произошло около 17.00 напротив дома № 25 на Зубовском бульваре, где, по предварительным данным, столкнулись лоб в лоб два автомобиля, а затем в них врезались еще три машины. В аварию также попали еще две припаркованные машины. Одна из машин принадлежит УГИБДД, в ней тяжелые ранения получили два сотрудника госавтоинспекции.



В настоящее время из-за произошедшей аварии движение по внутренней стороне Садового кольца от улицы Новый Арбат до станции метро "Парк Культуры" практически встало. Стоят машины и на внешней стороне кольца - от съезда с Крымского моста до улицы Пречистенка.



На месте происшествия сейчас работают несколько бригад "скорой помощи", здесь же находятся машины спасателей и пожарных, передает РИА Новости.