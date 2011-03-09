В Москве сотрудники милиции провели выемку документов в офисе ОТП-банка. Действия были проведены в рамках судебного решения по делу в отношении одного из клиентов. При этом выемка документов не касалась работы самого банка, передает РИА Новости. Подробности происшествия не известны. ОТП Банк - до февраля 2008 года Инвестсбербанк - был образован в 1994 году.



В 2006 году банк вошел в одну из крупнейших банковских групп Европы - Группу ОТП (OTP Group). Вместе с новым динамичным брендом ОТП Банк получил доступ к финансовым возможностям и опыту европейского материнского банка, что позволило усилить развитие розничного и корпоративного бизнеса в России.