В Подмосковье на рынке в городе Балашиха обрушился торговый павильон

В Московской области на рынке в городе Балашиха обрушился торговый павильон. Один человек пострадала. Инцидент произошел на улице Крупской, дом 13.



По предварительным данным, в среду в 12:20 произошло обрушение крыши торгового павильона, расположенного на рынке. В настоящий момент уточняется площадь обрушения, на месте работают сотрудники МЧС, передает "Интерфакс". В результате обрушения пострадал один человек, он был госпитализирован. Ведется разбор завалов.