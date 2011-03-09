В Оренбурге грузовой фургон столкнулся с пассажирской "Газелью". Пострадали семь человек, в том числе двое детей. ДТП произошло во вторник днем на мосту через реку Урал.



Об этом сообщает управление ГИБДД по Оренбургской области. Водитель грузового фургона ГАЗ-2818 выехал на полосу встречного движения. Фургон столкнулся с двигавшимся навстречу пассажирским автомобилем "Газель". В салоне маршрутки находились 11 пассажиров, передает РИА Новости. После столкновения автомобиль "Газель" опрокинулся, кроме того, на него наехал автомобиль "Нива". В аварии пострадали семь человек - водитель и пассажиры маршрутки.