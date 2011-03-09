В Брянске подросток выжил после удара в 27 тысяч вольт. 14-летний подросток попал под электрическую дугу контактной сети в погоне за удачным фотокадром. Инцидент произошел 7 марта.



В понедельник, 7 марта двое подростков решили прогуляться вдоль железной дороги. Один из них влез на железнодорожный вагон, чтобы сфотографироваться. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. При этом возникла электрическая дуга между контактной сетью с напряжением 27 тыс. вольт и телом подростка, передает "Интерфакс". Мальчик упал с вагона, его одежда оплавилась. Подросток был госпитализирован с ожогами рук, головы и туловища.