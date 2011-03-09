Самолет, летевший из Таллина в Москву, вернулся в аэропорт из-за неисправности

В Таллине совершил экстренную посадку самолет эстонской авиакомпании Estonian Air Boeing 737, вылетевший в Москву. Причина - обнаруженная экипажем неисправность. Инцидент произошел утром в среду, 9 марта. в настоящее время выясняются причины и характер неисправности, передает РИА Новости. Другие подробности произошедшего неизвестны. Следующий рейс в Москву вылетел через два часа.