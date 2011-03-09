На юге Москвы обнаружен обгоревший труп мужчины. Предположительно, он совершил самосожжение. Тело было найдено во вторник возле дома 24 по улице Подольских курсантов. По факту смерти мужчины проводится проверка. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. На месте происшествия были обнаружены пластиковая бутылка с остатками бензина и зажигалка, передает РИА Новости. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.