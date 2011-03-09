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Шторм выбросил на турецкий берег российский сухогруз

9 марта 2011, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

Шторм выбросил на турецкий берег российский сухогруз

В Турции сильный шторм выбросил на берег  российский сухогруз «Двина». Инцидент произошел во вторник, 8 марта недалеко от порта Карабига. На борту судна 11 членов экипажа. Об этом сообщает издание «Морской бюллетень – Совфрахт». Экипаж численностью 11 человек состоит из граждан России. Никто из них не пострадал. Спасательная операция затруднена сильным ветром и волнением, передает РИА «Новости». По предварительным данным, сухогруз получил пробоину, вытекает топливо.

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//Новости МирТесен

//Общество

Пять новых российских островов открыли в Арктике военные гидрографы

Пять новых российских островов открыли в Арктике военные гидрографы

Гидрографическая группа Северного флота, которая работает в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, открыла пять новых российских островов в акватории Карского моря.

//Общество

Захарова раскритиковала страны G7 за лицемерие

Захарова раскритиковала страны G7 за лицемерие

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила мнение о позиции стран «Большой семёрки», не желающих принять Россию в G7 из-за отсутствия у Москвы похожих ценностей.

//В мире

Адвокат рассказал, почему Россия и Украина до сих пор не совершили обмен задержанными

Адвокат рассказал, почему Россия и Украина до сих пор не совершили обмен задержанными

Адвокат рассказал, как обстоит ситуация с обменом пленными между Россией и Украиной. По словам Валентина Рыбина, с юридической стороны недостает указа президента Украины Владимира Зеленского о помиловании.

//Общество

В сети появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета

В сети появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета

В сети было опубликовано видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан". Огонь велся по мишеням, расположенным на расстоянии от 8 до 40 километров.

//В мире

Президент Франции заявил о конце западной гегемонии в мире

Президент Франции заявил о конце западной гегемонии в мире

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 27 августа, сделал резонансное заявление. По словам французского лидера, эпоха западного доминирования в мире в настоящий момент завершается.

//Новости СМИ2

//Общество

Эксперт заявила, что россияне теряют работу, но учиться не хотят

Эксперт заявила, что россияне теряют работу, но учиться не хотят

Эксперт Алена Владимирская рассказала, что даже несмотря на неспособность найти работу, россияне не хотят переучиваться и повышать свою квалификацию. Таким образом она прокомментировала возникновение в стране «кадровой ямы».

//Здоровье

Названы три способа быстро снизить артериальное давление в домашних условиях

Названы три способа быстро снизить артериальное давление в домашних условиях

Обозначены три быстрых способа снизить артериальное давление в домашних условиях. Соответствующая информация содержится в публикации, выложенной некоторое время назад в российской блогосфере.

//Шоу-бизнес

Почему Лена Ленина не рада свадьбе Собчак и Богомолова?

Почему Лена Ленина не рада свадьбе Собчак и Богомолова?

Многие с нетерпением ждут свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Событие должно состояться в сентябре, однако не все друзья Собчак поддерживают влюблённых в их решении узаконить отношения.

//Культура

В театре "Ленком" рассказали о состоянии Марка Захарова

В театре "Ленком" рассказали о состоянии Марка Захарова

В театре "Ленком" во вторник, 27 августа, рассказали о состоянии его художественного руководителя Марка Захарова. Ранее у деятеля культура поднялась температура, после чего он был доставлен в больницу.

//Новости МирТесен

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//Спорт

Евгения Медведева станет послом России на летних Олимпийских играх

Евгения Медведева станет послом России на летних Олимпийских играх

Российская фигуристка Евгения Медведева оказалась выбрана в качестве посла сборной России на предстоящих летних Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.

//В мире

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Анатолий Могилев, последний украинский премьер-министр Крыма, пытался помешать присоединению полуострова к России. С соответствующим заявлением выступил Игорь Мосийчук, бывший депутат Верховной Рады.

//В мире

Можно ли продавать алкоголь в Латвии лицам до 21 года?

Можно ли продавать алкоголь в Латвии лицам до 21 года?

В Латвии собирают подписи у граждан за запрет продавать алкоголь лицам, не достигшим 21 года. Что по этому поводу думают латвийские врачи?

//Экономика

Глава Турции намерен довести товарооборот с Россией до $100 млрд

Глава Турции намерен довести товарооборот с Россией до $100 млрд

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен существенно увеличить товарооборот с Россией. Согласно последней информации, турецкий лидер хочет довести его до 100 млрд долларов.

//В мире

В Киеве антироссийский плакат привёл к конфликту между спортсменами и националистами

В Киеве антироссийский плакат привёл к конфликту между спортсменами и националистами

В Киеве случился конфликт между спортсменами и националистами, которые принесли на фестиваль «Спорт для всех» и развернули плакат с антироссийским лозунгом.

//Шоу-бизнес

Помощница Петросяна показала фото в остромодном платье и рассказала об уверенности в себе

Помощница Петросяна показала фото в остромодном платье и рассказала об уверенности в себе

Помощница и предполагаемая возлюбленная юмориста Евгения Петросяна во вторник, 27 августа, продемонстрировала фотографию в остромодном платье и рассказала подписчикам об уверенности в себе.

//В мире

Макрон: необходимо думать о совместной с РФ стратегии по космосу

Макрон: необходимо думать о совместной с РФ стратегии по космосу

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 27 августа, сделал важное заявление. Политик сообщил о необходимости совместно с Российской Федерацией подумать о стратегии по космосу и в киберсфере.

//Здоровье

Семь предупреждающих сигналов об инфаркте головного мозга перечислили доктора

Семь предупреждающих сигналов об инфаркте головного мозга перечислили доктора

Медицинские специалисты обозначили семь симптомов, предупреждающих об инфаркте головного мозга. Об этом рассказывается в публикации, которую некоторое время назад выложили в российской блогосфере.

//Происшествия

Жительница Екатеринбурга обнаружила свой снимок на образце надгробного памятника

Жительница Екатеринбурга обнаружила свой снимок на образце надгробного памятника

Жительница Екатеринбурга Екатерина Колбасина была шокирована, увидев свою фотографию на образце надгробного памятника в одном из фотосалонов города. Снимок, о котором идет речь, был сделан 8 лет назад.

//В мире

Беглый украинский политик озвучил выгоду США от гражданской войны в Донбассе

Беглый украинский политик озвучил выгоду США от гражданской войны в Донбассе

Украинский политик Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году после предъявления уголовных обвинений и лишения депутатской неприкосновенности, озвучил выгоду Соединенных Штатов от войны в Донбассе.

//Шоу-бизнес

Фотограф рассказал подробности о "голой" фотосессии Мэрилин Монро

Фотограф рассказал подробности о "голой" фотосессии Мэрилин Монро

Американский фотограф Лоуренс Шиллер рассказал об истории создания легендарной «голой» фотосессии с Мерлин Монро. По словам Шиллера, актриса сама захотела раздеться перед камерой.

//Происшествия

Машина насмерть сбила девочку на пешеходном переходе в Дагестане

Машина насмерть сбила девочку на пешеходном переходе в Дагестане

На пешеходном переходе в Дагестане семилетнюю девочку насмерть сбил автомобиль. Соответствующую информацию днем во вторник, 27 августа, предоставили сотрудники пресс-службы МВД по республике.

//В мире

Спикер Рады не заметил прорывов за первые сто дней президентства Зеленского

Спикер Рады не заметил прорывов за первые сто дней президентства Зеленского

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во вторник, 27 августа, сделал важное заявление. По словам политика, он не видит прорывов за первые сто дней президентства Владимира Зеленского.

//Происшествия

В Челябинске женщина заплатила миллион за снятие мнимой порчи

В Челябинске женщина заплатила миллион за снятие мнимой порчи

В Челябинске женщина стала жертвой мошенницы, которая потребовала у неё крупную сумму за снятие порчи. Незнакомка подошла к 51-летней женщине на улице и объявила, что на её семье лежит порча.

//В мире

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибыл в Киев

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибыл в Киев

Днем во вторник, 27 августа, стало известно, что советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам нацбезопасности Джон Болтон прибыл в столицу Украины Киев. Об этом сообщили в посольстве США.

//В мире

Определены главные претенденты на пост премьера Украины при президенте Зеленском

Определены главные претенденты на пост премьера Украины при президенте Зеленском

Перечислены главные претенденты на должность руководителя правительства Украины при президенте Владимире Зеленском. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.

//Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая показала серию трогательных снимков с мужем

Юлия Высоцкая показала серию трогательных снимков с мужем

Российская актриса Юлия Высоцкая продемонстрировала серию трогательных снимков с супругом Андреем Кончаловским. Сейчас муж и жена находятся в отпуске за границей, однако каждый день занимаются спортом.

//Происшествия

В квартиру петербурженки заползла змея

В квартиру петербурженки заползла змея

Жительница Санкт-Петербурга сообщила, что обнаружила в своей квартире змею. Согласно последним данным, инцидент произошел в доме на улице Пограничника Гарькавого в Красносельском районе города.

//Новости партнеров

//Экономика

СМИ: Вашингтон навредит себе, если введет санкции из-за "Северного потока-2"

СМИ: Вашингтон навредит себе, если введет санкции из-за "Северного потока-2"

В ежедневной деловой газете Германии Handelsblatt появился материал, в котором говорится, что санкции США против газопровода "Северный поток - 2" нанесут вред американской энергетической промышленности.

//Общество

Назван «самый простой» ответ России на производство США запрещенных ДРСМД ракет

Назван «самый простой» ответ России на производство США запрещенных ДРСМД ракет

Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал, как Российская Федерация может ответить на действия Штатов после их выхода из Договора о РСМД. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с журналистами.

//Происшествия

В доме на Ярославском шоссе вспыхнул пожар, пострадали пять человек

В доме на Ярославском шоссе вспыхнул пожар, пострадали пять человек

Пожар вспыхнул в многоэтажном доме, расположенном на Ярославском шоссе в Москве. Согласно последней информации осведомленных источников, после случившегося помощь врачей понадобилась пятерым гражданам.

//Теннис

Шарапова оправдалась за проигрыш Серене Уильямс

Шарапова оправдалась за проигрыш Серене Уильямс

Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение в матче против американки Серены Уильямс со счётом 1:6. Россиянка рассказала, что же стало причиной такой неудачи.

//Культура

Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии актера

Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии актера

Во вторник, 27 августа, появилась информация о состоянии народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта. Данные предоставила супруга деятеля культуры Ольга Остроумова.

//Шоу-бизнес

Кожевникова призналась, что с раннего детства следит за фигурой

Кожевникова призналась, что с раннего детства следит за фигурой

Актриса Мария Кожевникова поделилась, что худеет и придерживается диет практически всю жизнь. Мать троих детей призналась, что каждая беременность серьезно сказывалась на её фигуре.

//Новости СМИ2

//Общество

Назад в прошлое. В России остался город, застрявший в лихих 90-х годах

Назад в прошлое. В России остался город, застрявший в лихих 90-х годах

В этом городе до сих пор «живут по понятиям», а улицы по ночам оккупируют «гопники». Сейчас им по 40 — 50 лет, но они по-прежнему называют себя «пацанами». И таких — целый город. Корреспондент "Аргументов недели" две недели прожил в «городе», застрявшем в девяностых годах.

//Происшествия

Из квартиры московского бизнесмена вынесли ценности и деньги, ущерб составил 2,4 млн рублей

Из квартиры московского бизнесмена вынесли ценности и деньги, ущерб составил 2,4 млн рублей

В московском районе Богородское из квартиры директора одной из компаний была совершена крупная кража. Злоумышленники вынесли из помещения деньги и ценности, ущерб составил около 2,4 миллиона рублей.

//Непознанное

Предсказание о наступлении конца света 1 сентября 2019-го опубликовали в прессе

Предсказание о наступлении конца света 1 сентября 2019-го опубликовали в прессе

Осенью текущего года должен наступить конец света. Соответствующее утверждение содержится в сообщениях, появившихся некоторое время назад на страницах российских и зарубежных интернет-изданий.

//Шоу-бизнес

Житель Подмосковья остался без телефона из-за фото с кумиром

Житель Подмосковья остался без телефона из-за фото с кумиром

В Москве мужчина лишился телефона из-за желания запечатлеть на камеру свою встречу со спортсменом и актёром Олегом Тактаровым. Житель Подмосковья встретил знаменитость на Солянском проспекте.

//В мире

Горящие леса Бразилии угрожают сотням племён индейцев

Горящие леса Бразилии угрожают сотням племён индейцев

В течение нескольких последних недель в Бразилии горят леса. От пожаров страдают и соседние государства: Боливия, Аргентина. Дым и смог от пожаров распространяются на многие сотни километров.

//Происшествия

В Красноярском крае сотрудники полиции раскрыли убийство, совершенное в 1993 году

В Красноярском крае сотрудники полиции раскрыли убийство, совершенное в 1993 году

Сотрудники полиции в Богучанском районе Красноярского края смогли раскрыть убийство, которое было совершено в 1993 году. Данную информацию предоставили в пресс-службе регионального главка МВД.

//Новости МирТесен

//Жаркое из блогов

В Новосибирске при попустительстве полиции орудует группа несовершеннолетних последователей «хабаровских живодерок»!

В Новосибирске при попустительстве полиции орудует группа несовершеннолетних последователей «хабаровских живодерок»!

//Культура

Музыкант и актер Петр Мамонов переведен из реанимации в общую палату

Музыкант и актер Петр Мамонов переведен из реанимации в общую палату

Утром во вторник, 27 августа, стало известно, что знаменитого музыканта и актера Петра Мамонова, который три дня назад был госпитализирован с инфарктом, перевели из реанимации в общую палату.

//Здоровье

Эндокринолог объяснила, почему в России увеличилось количество больных сахарным диабетом

Эндокринолог объяснила, почему в России увеличилось количество больных сахарным диабетом

В Минздраве рассказали, что за последнее пятилетие количество россиян с сахарным диабетом увеличилось почти на четверть. Эндокринолог Анна Гончарова уверена, что эту проблему должны решать совместными усилиями эндокринологов и психологов.

//Происшествия

Турист пропал в Черном море у берегов Крыма

Турист пропал в Черном море у берегов Крыма

В акватории Черного моря в районе села Фрунзе Сакского района Крыма пропал турист. Соответствующую информацию во вторник, 27 августа, предоставил министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Шахов.

//Здоровье

Первые признаки развивающегося инсульта головного мозга обозначили специалисты

Первые признаки развивающегося инсульта головного мозга обозначили специалисты

Специалисты в сфере здравоохранения перечислили первые симптомы развивающегося инсульта головного мозга. Об этом идет речь в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

//Общество

Россияне не хотят спать на работе

Россияне не хотят спать на работе

В России провели опрос и выяснили, сколько работников поддерживает предложение ввести на работе «тихий час». Оказалось, что возможность поспать в перерывах между трудовыми обязанностями поддержали лишь 44%.

//Здоровье

Оптимисты живут дольше, рассказали ученые

Оптимисты живут дольше, рассказали ученые

Ученые Бостонского университета провели ряд исследований и пришли к выводу, что продолжительность жизни оптимистичных людей значительно выше, чем у тех, кто с пессимизмом относится к происходящему.

//В мире

Прогноз о ядерной войне на Ближнем Востоке обнародовал российский ученый

Прогноз о ядерной войне на Ближнем Востоке обнародовал российский ученый

Между Израилем и Ираном в будущем разгорится ядерная война. С таким прогнозом в разговоре с представителями СМИ выступил некоторое время назад российский ученый-востоковед Евгений Сатановский.

//Шоу-бизнес

Охлобыстин признался, почему ушёл из церкви

Охлобыстин признался, почему ушёл из церкви

Иван Охлобыстин рассказал, почему променял сан священника на актёрскую карьеру. По словам артиста, его деятельность наносила урон имиджу церкви. Также Охлобыстин признался, что занятость в кино помогла ему разобраться с долгами.

//Происшествия

В Петербурге машина сбила ребенка на пешеходном переходе

В Петербурге машина сбила ребенка на пешеходном переходе

В Петроградском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом утром во вторник, 27 августа, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

//В мире

Экс-министр ДНР предсказал разгром ополчения Донбасса в случае наступления ВСУ

Экс-министр ДНР предсказал разгром ополчения Донбасса в случае наступления ВСУ

В случае наступления Вооруженных сил Украины на республики Донбасса их военные формирования ждет поражение. Такой прогноз в разговоре с журналистами озвучил Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР.

//Происшествия

В Химках автомобиль ВАЗ сбил женщину и скрылся с места аварии

В Химках автомобиль ВАЗ сбил женщину и скрылся с места аварии

В подмосковных Химках случилось дорожное происшествие с участием пешехода, водитель скрылся с места аварии. Данную информацию предоставили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

//Авторы АН

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