Шторм выбросил на турецкий берег российский сухогруз

В Турции сильный шторм выбросил на берег российский сухогруз «Двина». Инцидент произошел во вторник, 8 марта недалеко от порта Карабига. На борту судна 11 членов экипажа. Об этом сообщает издание «Морской бюллетень – Совфрахт». Экипаж численностью 11 человек состоит из граждан России. Никто из них не пострадал. Спасательная операция затруднена сильным ветром и волнением, передает РИА «Новости». По предварительным данным, сухогруз получил пробоину, вытекает топливо.