В поселке в Иркутской области взорвалась бомба, находившаяся в гараже

В Иркутской области произошел взрыв. Взрывное устройство сработало в гараже одного из поселков области. Пострадавших в результате взрыва нет. Ведется расследование. В результате взрыва были повреждены автобус и три автомобиля. Человеческих жертв нет. Об этом сообщает РИА Новости. Мощность взорвавшейся бомбы составляет 3 килограмма в тротиловом эквиваленте. В настоящее время по факту взрыва проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.