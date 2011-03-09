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В поселке в Иркутской области взорвалась бомба, находившаяся в гараже

9 марта 2011, 09:33 [ «Аргументы Недели. Иркутск» ]

В поселке в Иркутской области взорвалась бомба, находившаяся в гараже

В Иркутской области произошел взрыв. Взрывное устройство сработало в гараже одного из поселков области. Пострадавших в результате взрыва нет. Ведется расследование. В результате взрыва были повреждены автобус и три автомобиля. Человеческих жертв нет. Об этом сообщает РИА Новости. Мощность взорвавшейся бомбы составляет 3 килограмма в тротиловом эквиваленте. В настоящее время по факту взрыва проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

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