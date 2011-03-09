В Горно-Алтайске автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с микроавтобусом HIGER, двигавшемся по маршруту №6. Пострадали три человека. Авария произошла во вторник на улице Ленина.



Легковушка выехала на встречную полосу. В результате автомобиль врезался в автобус, который после этого выехал на пустой тротуар, снес опору уличного освещения и забор дома. Пострадали двое пассажиров автобуса, они доставлены в республиканскую больницу, передает РИА Новости. Медицинскую помощь получил и пассажир "Жигулей", который в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.