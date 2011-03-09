В Москве на проспекте Вернадского столкнулись 5 машин, возникла огромная пробка

В Москве на проспекте Вернадского столкнулись пять машин, возникла гигантская пробка. Авария произошла утром в среду в нескольких сотнях метров от начала Комсомольского проспекта. ДТП стало причиной образования большой пробки, передает "Интерфакс". Столкнувшиеся пять автомобилей практически перекрыли все движение по проспекту. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. По предварительной информации, пострадавших в результате аварий нет.