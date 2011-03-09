В Кемеровской области столкнулись две легковушки, 1 погибший, 7 раненых

В Кемеровской области автомобиль Toyota Vista столкнулся с Toyota Corolla Spasio. Один человек погиб, еще 7, в том числе 3 детей, получили ранения.



ДТП произошло в понедельник, 7 марта на 20 км трассы Кемерово - Яшкино. Об этом сообщил старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУВД Кемеровской области Евгений Наумкин. По его словам, водитель автомобиля Toyota Vista "не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Corolla Spasio". Погибла пассажирка Toyota Corolla Spasio, водитель и пассажир - ребенок 14 лет, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, передает «Интерфакс».