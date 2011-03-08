Фрагменты самолета Ан-148 будут отправлены в Воронеж утром

Утром в среду, 9 марта, будут завершены работы по погрузке деталей разбившегося в Белгородской области самолета Ан-148. После этого колонна двинется в Воронеж на авиазавод.



Специалситы не успели погрузить крыло, часть фюзеляжа и двигатель. Колонне предстоит проехать от села Гарбузово до Воронежа 180 километров, передает РИА Новости. Ранее в Воронеж были доставлены три бортовых самописца разбившегося Ан-148. Самолет Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) потерпел катастрофу возле села Гарбузово Алексеевского района Белгородской области. Погибли все шесть членов экипажа.