Экс-президент Чехии Вацлав Гавел попал в больницу из-за проблем с дыханием

Первый президент Чешской Республики Вацлав Гавел был госпитализирован из-за острых проблем с дыханием. Ему поставлен диагноз «острое воспаление дыхательных путей». Гавел пройдет курс интенсивного лечения в Центральном военном госпитале в Праге. Врачи исключили возможность амбулаторного лечения. В свое время бывший президент перенес серию сложнейших операций на легких и кишечнике, включая устранение злокачественной опухоли правого легкого. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.