В Тбилиси пожарных вызвали «тушить» высокие цены на продукты. Звонок на пульт спасателей поступил от неизвестного. Тот сообщил, что горит магазин. Пожарные огня не обнаружили. В магазине прибывшим пожарным заявили, что «горят цены на продукты». Об этом сообщают грузинские СМИ. По данным Национальной службы статистики, в период с января 2010 года по январь 2011-го инфляция в Грузии составила чуть более 12%.