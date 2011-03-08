В Москве из-за бомбы времён ВОВ эвакуированы жильцы дома на Садово-Черногрязской

В центре Москвы сегодня проводилась эвакуация дома № 3Б по улице Садово-Черногрязской из-за обнаруженной в одной из квартир бомбы времён Великой Отечественной войны.

На месте происшествия находятся спасатели, сапёры и сотрудники милиции. Они извлекают снаряд для дальнейшей утилизации на полигоне, сообщает пресс-служба МЧС по Москве.

По некоторым данным, авиационная бомба ВОВ могла угодить в стену дома во время бомбардировок в 1941 году. Снаряд обнаружили строители.