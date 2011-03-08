На Ставрополье объявлен в розыск потенциальный террорист-смертник

Потенциальный террорист-смертник, уроженец Дагестана Виктор Двораковский объявлен в розыск на Ставрополье.

ГУВД по Ставропольскому краю сообщает, что по подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивается уроженец Республики Дагестан, житель Ставропольского края Двораковский Виктор Петрович, 1987 года рождения.



По имеющейся информации, Двораковский В.П. является сторонником религиозного течения радикального толка, прошел идеологическую подготовку и, предположительно, может быть использован в качестве террориста – смертника.

На сайте Главного управления внутренних дел по Ставропольскому краю размещены приметы Двораковского:

внешность европейская, рост высокий (выше 185 см), телосложение худощавое, волосы прямые тёмные короткие, глаза тёмные, может носить бороду.



Всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении указанного гражданина или иные сведения, просьба незамедлительно сообщить по телефонам в г.Ставрополе: 8(8652) 30-47-63, 26-15-46, 30-43-98, дежурная часть ГУВД по Ставропольскому краю: 30-44-44. Также можно позвонить по телефону 02, либо обратиться в ближайший отдел органов внутренних дел.