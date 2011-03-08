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На Транскаме при обрушении скалы погиб человек
8 марта 2011, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]
На Траскаме при обрушении скалы погиб один из рабочих дорожной службы, ведущих на Транскавказской магистрали расчистку дорог. По данным МЧС, бульдозерист, который пробивал очередную галерею, погиб при обрушении скальной породы.
Тело погибшего извлечено из-под завалов. Ожидается прибытие на место происшествия следственно-оперативной группы.
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