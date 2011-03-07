Женщина-туристка погибла в горах Алтая

В горах Алтая 6 марта во время туристического похода из Горно-Алтайска по горному хребту вблизи села Курай Кош-Агачского района погибла женщина-туристка.

8 женщин - участниц городского женского турклуба - совершали горный переход в районе альпинистского лагеря Актру.

6 марта оперативному дежурному ГУ МЧС по РА поступило сообщение о том, при совершении горного похода пострадали трое женщин. По данным пресс-секретаря главного управления МЧС по Алтаю Светланы Ляшко, установлено, что одна женщина погибла. Еще дву участницы похода пострадали. Старшая группы при падении в ущелье получила открытый перелом правой голени, вторая участница восхождения - многочисленные ушибы, закрытую черепно-мозговую травму.

По предварительным данным, причиной гибели туристки стал камнепад.

Пострадавших эвакуировали вертолетом: женщину с черепно-мозговой травмой доставили в межрайонную участковую больницу поселка Акташ Улаганского района республики для оказания экстренной медицинской помощи женщине, туристку с травмой голени - в Горно-Алтайск в республиканскую больницу.

На поиски погибшей женщины отправились 4 спасателя, которые во второй половине дня обнаружили ее труп. В Курай планируется выезд автомобиля УАЗ со снегоходом, для доставки в Горно-Алтайск тела и 4 спасателей.