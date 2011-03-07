В Москве со смотровой площадки на Воробьевых горах упал автомобиль Subaru

В Москве сегодня утром автомобиль Subaru пробил ограждение смотровой площадки на Воробьевых горах и вылетел на склон. В результате аварии водитель иномарки погиб.

Представитель УВД Западного округа Москвы сообщил, что сейчас устанавливается личность погибшего, передает РИА Новости.

На место происшествия прибыли пожарные и спасатели. Для поднятия автомобиля Subaru вызван автокран.