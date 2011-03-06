Пилот из Мъянмы был за штурвалом Ан-148 в момент катастрофы

Летчик из Мьянмы находился за штурвалом Ан-148, который потерпел катастрофу в субботу в Белгородской области, в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте в воскресенье сообщили, что "Следствием установлено, что за штурвалом разбившегося воздушного судна находился один из двух иностранных летчиков".



Пилоты из Мьянмы проходили обучение в соответствии с программой подготовки летного состава на воздушном судне Ан-148-100Е, которая была начата по завершении программы заводских испытаний самолета.



На борту воздушного судна находился экипаж в составе шести человек: командир экипажа - летчик испытатель первого класса, заслуженный летчик-испытатель РФ Юрий Зубрицкий, члены экипажа - штурман-испытатель первого класса, заслуженный штурман РФ Владимир Ясько, бортовой инженер-испытатель Александр Королев, ведущий инженер по летным испытаниям Анатолий Самошкин и пилоты республики Союз Мьянма Хтен Лин Аунг и Зау Хтун Аунг.