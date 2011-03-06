За угон автомобиля в Москве задержан капитан ГАИ

Инспектор одного из батальонов ДПС столичного ГУВД задержан за угон автомобиля. Установлено, что около часа ночи машина была угнана с улицы Генерала Кузнецова.



«Сегодня в 01.20 в Жулебино на пересечении улиц Авиаконструктора Миля и Генерала Кузнецова патрульные ГИБДД обратили внимание на автомашину Honda Civic, следовавшую из Москвы с выключенными габаритными огнями, - рассказал источник в правоохранительных органах. - На требование остановиться водитель не отреагировал, и, увеличив скорость, попытался скрыться. Примерно через 10 минут, уже в Люберцах, на улице Кирова, автомашину удалось заблокировать, а управлявшего ею мужчину - задержать».



Источник сообщил, что управлял автомобилем инспектор одного из отдельных полков ДПС, сообщает Газета.ру. Замки двери и зажигания автомобиля были взломаны, а документов на машину у офицера не было.