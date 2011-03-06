Губернатор Амурской области попал в аварию

Губернатор Амурской области Олег Кожемяко попал в аварию на трековых ледовых автогонках Дальнего Востока. Автомобиль, на котором ехал глава области, после аварии находится в нерабочем состоянии.

"Ледовая трасса коварная, спортивный болид не вписался в поворот, его вынесло на ограждения. К заездам машина оказалась непригодна. Однако губернатор проехал четыре круга со штурманом - министром по физической культуре и спорту Амурской области Олегом Гуменюком. После открытия соревнований он благополучно отправился в рабочую поездку по области", - сообщил пресс-секретарь губернатора Антон Ивлев.



По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность автомобиля.