Названы основные версии катастрофы Ан-148 в Белгородской области

Специалисты назвали возможные причины крушения самолета Ан-148 в Белгородской области, который разбился в субботу утром во время тренировочного полета. На его борту находились шесть человек.





Основными версиями катастрофы на данный момент считают техническую неисправность или человеческий фактор. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Ан-148 упал во время тренировочного полёта. По словам очевидцев самолет загорелся еще в воздухе, были слышны два сильных хлопка. Пилотам удалось увести горящую машину от ближайших населённых пунктов, однако все, кто находился на борту, погибли.