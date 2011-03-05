83-летний ветеран ВОВ пытался подорвать себя гранатой на сочинской площади

В Сочи ветеран Великой Отечественной войны пытался покончить жизнь самоубийством, подорвав себя гранатой. Инцидент произошел на центральной площади Приморской набережной. 83-летний ветеран вышел на площадь «Маяк», дернул за чеку, но та сорвалась, передает «Интерфакс». Граната не сработала, взрывное устройство было обезврежено за центральной частью города. О причинах, побудивших ветерана свести счеты с жизнью, пока неизвестно.