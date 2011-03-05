На Международной космической станции (МКС) космонавты ведут плановый ремонт системы получения кислорода «Электрон-ВМ» в российском сегменте. Об этом сообщает Роскосмос.



Никаких незапланированных сбоев систем жизнеобеспечения не было, заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. По его словам, в настоящее время проходит плановый ремонт устройства поглощения углекислого газа из кабины в системе генератора кислорода. «Никаких перебоев в системе нет, мы устройство законным образом ремонтируем, меняем «пылесосные» компоненты. Это регулярная работа», - цитирует Соловьева "Интерфакс". Жизни и здоровью членов экипажа МКС ничего не угрожает.



Ранее Аргументы.ру сообщали о том, что Национальное аэрокосмическое агентство США сегодня заявило о неисправной работе американских и российски систем жизнеобеспечения.



Официальный представитель Роскосмоса Александр Воробьёв в интервью "Русской службе новостей" обвинил НАСА в "информационной атаке". По словам Воробьева, подобная информация (об отказе систем жизнеобеспечения) со стороны Национального Аэрокосмического Управления США распространяется довольно часто. «Всё очень странно и похоже на какие-то странные информационные войны, я бы сказал. Идеологизация какая-то, все эти вещи вредны и не совсем приятны», - подчеркнул он.