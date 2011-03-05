Маркин: По факту крушения самолета Ан-148 возбуждено уголовное дело

По факту крушения в субботу самолета Ан-148 во время летных испытаний в Белгородской области возбуждено уголовное дело. Трагедия унесла жизни шести человек, четверо из них - россияне.



Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин. По его словам, следствие установило, что вылетивший утром 5 марта с аэродрома "Придача", самолет Ан-148, принадлежал Воронежскому авиационному заводу. Самолет поднялся в воздух для проведения летных испытаний. По предварительным данным, на борту находились шесть человек, включая членов экипажа. Все они погибли.



"По факту авиакатастрофы следственными органами Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек)", - цитирует Маркина РИА Новости.



Ранее Аргументы.ру опубликовали список пилотов, погибших в авиакатастрофе. На борту упавшего лайнера Ан-148 находились 4 россиян и 2 пилотов из Мьянмы.



Список погибших россиян:

1) Анатолий Самошкин,

2) Александр Королев,

3) Анатолий Зубрицкий,

4) Есько.