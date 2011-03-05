В Подмосковье электричка сбила двух женщин

В Подмосковье под колесами электрички погибли две женщины. Инцидент произошел в субботу днем недалеко от железнодорожной платформы "Истра" около 13:00 по мск. Проходящий электропоезд сбил двух женщин, передает Интерфакс. От полученных травм женщины скончались на месте. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.