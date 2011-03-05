В Санкт-Петербурге два человека пострадали от падения сосулек. Оба инцидента произошли в Центральном районе города в пятницу, 4 марта.



В Петербурге на смену морозам пришла оттепель, во время которой опасность для горожан представляют гололедица и сосульки. Первый случай падения сосульки с крыши произошел около двух часов дня, передает РИА Новости. Сосулька упала на мужчину 1978 года рождения, который шел по улице Жуковского. Мужчина, получивший травму головы. Второй инцидент произошел часом позже на Невском проспекте, 134. Пострадал мужчина 1952 года рождения. В настоящее время ведется проверка.