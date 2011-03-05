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В Екатеринбурге горит административное здание на улице Горнистов
5 марта 2011, 13:06 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]
В Екатеринбурге горит административное здание. Сообщение о пожаре в здании, расположенном по адресу: улица Горнистов, 29 поступило в субботу в 10:09 по мск.
Об этом сообщает главное управление МЧС РФ по Свердловской области. Пожар разгорелся в складском помещении, передает РИА Новости. Далее огонь перекинулся на примыкающее к складу административное здание. Площадь пожара составляет 80 квадратных метров. В ликвидации огня задействованы 10 единиц пожарной техники.
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