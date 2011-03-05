В Екатеринбурге горит административное здание на улице Горнистов

В Екатеринбурге горит административное здание. Сообщение о пожаре в здании, расположенном по адресу: улица Горнистов, 29 поступило в субботу в 10:09 по мск.



Об этом сообщает главное управление МЧС РФ по Свердловской области. Пожар разгорелся в складском помещении, передает РИА Новости. Далее огонь перекинулся на примыкающее к складу административное здание. Площадь пожара составляет 80 квадратных метров. В ликвидации огня задействованы 10 единиц пожарной техники.