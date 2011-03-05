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В Волгоградской области пожар в частном доме унес жизни трех человек
5 марта 2011, 12:53 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
В Волгоградской области произошел пожар в частном доме. Инцидент произошел в поселке Верхнезареченский в ночь с пятницы на субботу. Погибли мужчина и двое детей.
Об этом сообщает СК по Волгоградской области. В доме во время пожара находились отец, его двое детей и племянница. Мужчине удалось помочь своей старшей дочери, передает «Интерфакс». Спасти сына 2004 года рождения и племянницу 1998 года рождения ему не удалось. Мужчина скончался от отравления угарным газом.
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