По уточненным данным, в Москве произошло нападение на двух предпринимателей

Сегодня в Москве неизвестные совершили нападение на двух предпринимателей, по уточненным данным, это - Константин Варгин и Антон Малафеев, которые работали в одной компании "РСО Марьино".



Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что нападение произошло около 16:50 возле 4-го подъезда дома N 16, корп.3 на Братиславской улице, когда "мужчины выходили из подъезда, двое преступников открыли по ним огонь из пистолетов. В результате, по последним данным, оба пострадавших получили ранения, причем один из них госпитализирован в крайне тяжелом состоянии".



По словам сотрудника правоохранительных органов, покушение на убийство было совершено на генерального директора фирмы "РСО Марьино" Константина Варгина и исполнительного директора этой же компании Антона Малафеева. Фирма занимается инвестированием строительства гаражей и их продажей населению.