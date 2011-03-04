В центре Назрани во время перестрелки убит сотрудник правоохранительных органов

Сегодня в Ингушетии в центре Назрани во время перестрелки погиб сотрудник правоохранительных органов. Также во время перестрелки был уничтожен один боевик, еще один - ранен.



Сотрудник правоохранительных органов Ингушетии сообщил: "Около 17.10 мск на проспекте Базоркина в Назрани сотрудниками правоохранительных органов была заблокирована автомашина Toyota Camry, на что находившиеся в машине люди открыли огонь. Завязалась перестрелка, в ходе которой, по предварительным данным, один милиционер погиб, убит также боевик". Далее он добавил - второй боевик ранен, передает РИА Новости.



Для выяснений произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.