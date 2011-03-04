Отец утопил в ванной своего ребенка из-за невозможности его прокормить

Старший помощник руководителя СУ СК по Белгороду и области Елена Козырева сообщила, что отцу семейства вынесен обвинительный приговор за то, что он утопил в ванной своего четвертого ребенка.

Кузнецова приговорили к 13 годам колонии строгого режима с дополнительным наказанием ограничения свободы на 2 года.

По словам Е.Козыревой, все случилось, когда "гражданская жена осужденного родила четвертого ребенка дома. Это произошло в ванной комнате, куда на крик младенца и прибежал Кузнецов. Он начал кричать на женщину, что такое количество детей прокормить невозможно. После чего схватил ребенка и утопил в ванне с водой".



По данным следствия, 38-летний Александр Кузнецов, житель Белгородской области, нигде официально не работал, перебивался временными заработками, деньги пропивал.