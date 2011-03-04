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В Челябинской области женщина продала новорожденного сына за 10000 рублей

4 марта 2011, 10:10 [«Аргументы Недели. Челябинск», Елена ПЛАВСКАЯ ]

В Челябинской области женщина продала новорожденного сына за 10000 рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней жительницы  города Сатки, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б,з» ч.2 ст.127.1 УК РФ - торговля людьми, сообщает Следственный Комитет.

По данным следствия, в четверг, 3 марта на территории Саткинской городской больницы злоумышленница продала другому лицу за 10 тысяч рублей своего сына, который родился в январе текущего года.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, ребенок находится под присмотром медицинских работников, обеспечен надлежащим питанием и уходом, состояние его здоровья в норме.

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