В Челябинской области женщина продала новорожденного сына за 10000 рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней жительницы города Сатки, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б,з» ч.2 ст.127.1 УК РФ - торговля людьми, сообщает Следственный Комитет.



По данным следствия, в четверг, 3 марта на территории Саткинской городской больницы злоумышленница продала другому лицу за 10 тысяч рублей своего сына, который родился в январе текущего года.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, ребенок находится под присмотром медицинских работников, обеспечен надлежащим питанием и уходом, состояние его здоровья в норме.