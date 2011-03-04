На юго-востоке Москвы под автомобилем взорвалась граната Ф-1

По информации СМИ, накануне на юго-востоке Москвы под автомобилем отставного полковника взорвалась граната Ф-1.

Сообщается, что 50-летний мужчина сообщил в дежурную часть, что под его машиной, припаркованной на Симоновском валу, произошел взрыв: под передним левым колесом автомобиля Nissan Qashqai установили гранату Ф-1 на растяжке, которая взорвалась, как только автомобиль начал движение.



Оперативники изучают записи, сделанные камерами наружного наблюдения. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ - 213 ("Хулиганство") и 222 ("Незаконный оборот оружия"), сообщил источник. Официального подтверждения информации пока нет.