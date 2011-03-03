В Дагестане без электричества остаются около 20 населенных пунктов

В Дагестане более 20 населенных пунктов остаются без электричества. Причина отключений - аварии на линиях электропередачи, вызванные непогодой. Об этом сообщает ОАО "Дагэнергосеть".



Перебои с электричеством начались 26 февраля. Массовые аварийные отключения происходили в условиях сильного юго-восточного ветра до 23-28 м/с, осадков в виде дождя, переходящего в мокрый снег и налипания снега на провода. По данным на 18.00 мск 3 марта из-за повреждений в сетях аварийно отключены 21 населенный пункт, передает РИА Новости. ОАО "Дагэнергосеть" пытается устранить повреждения.