В Назрани в доме, где проживают родственники главаря ингушского бандподполья Али Тазиева по кличке "Магас", обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Бомбу нашли саперы ФСБ.



Инцидент произошел около 15:00 по мск в частном домовладении на улице Южной. Здесь проживают две сестры задержанного лидера бандподполья Тазиева. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии. Бомба была обезврежена путем подрыва.