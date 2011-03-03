В Ростовской области под лед провалился автомобиль с рыбаками

В Ростовской области автомобиль с рыбаками провалился под лед. Инцидент произошел на замерзшем Веселовском водохранилище. Людей удалось спасти, автомобиль утонул.



Об этом сообщает департамент по предупреждению и ликвидации ЧС по Ростовской области. Автомобиль "ВАЗ-2107" выехал на лед Веселовского водохранилища в 9.35 по мск. Через несколько метров машина провалилась в полынью и пошла ко дну, передает РИА Новости. Спасатели распространили предупреждение, в котором призывают жителей Ростовской области воздержаться от выхода на замерзшие водоемы.