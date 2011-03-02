Кадыров: Главарь бандгруппы из Ингушетии Арби Сигаури уничтожен в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что главарь действовавшей в Ингушетии бандгруппы Арби Сигаури уничтожен в среду в Грозном.



"В результате спецоперации оперативники в Ленинском районе Грозного уничтожили главу бандгруппы, действовавшей в станице Слепцовская Сунженского района Ингушетии", - заявил Кадыров.



По его словам, в ходе спецоперации ранения получили двое сотрудников правоохранительных органов.