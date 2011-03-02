Женщина, задержанная со взрывчаткой, собиралась продать ее рыбакам

Задержанная сегодня в столице женщина со взрывчаткой хотела продать ее рыбакам, чтобы получить деньги на наркотики. Известно, что она отпущена под подписку о невыезде из-за тяжелого состояния здоровья.



30-летняя ранее судимая женщина была задержана во вторник на территории парка культуры и отдыха "Северное Тушино". У нее изъяли взрывчатое вещество промышленного производства на основе гексогена массой 144 грамма, сообщает РИА "Новости".



"Установлено, что женщина - жительница Тушино, длительное время принимает наркотики и собиралась продать взрывчатку рыбакам... Она была отпущена под подписку о невыезде из-за тяжелого состояния здоровья", - представитель УВД Северо-западного административного округа столицы.



