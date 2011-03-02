Следов НЛО в Иркутской области МЧС не обнаружило

Следов НЛО в Иркутской области не обнаружено. Главное управление МЧС России по Иркутской области провело проверку информации, поступившей от жителей нескольких сел Осинского района, которые видели свечение неизвестного летательного объекта с последующим сильным хлопком во вторник, 1 марта, вечером.

Очевидцы НЛО - жители села Барахал - сначала предположили, что упал и разбился самолет. Однако, эти сведения не подтвердились.

В район происшествия была направлена оперативная группа сотрудников МЧС и местного РОВД. По данным МЧС, информация о происшествии, связанным с неизвестным летающим объектом и следы инопланетян в Осинском районе Иркутской области, не подтвердилась.